147 personeelsleden vleesverwerker Groenlo besmet met corona

147 van de 657 medewerkers van een vleesverwerkingsbedrijf in Groenlo zijn besmet met het coronavirus. De meeste besmettingen (79) zijn vastgesteld bij medewerkers die in Duitsland wonen, de overige 68 besmette personeelsleden wonen in Nederland, meldt de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Afgelopen week werd het slachthuis in Groenlo van slachter en vleesverwerker Vion per direct gesloten vanwege een uitbraak van het coronavirus. Bij een steekproef onder 212 medewerkers werden er 45 positief getest op het longvirus. De uitkomst van de steekproef was voor de GGD Noord- en Oost-Gelderland aanleiding om ook de overige medewerkers te testen.

Vion is geschrokken van het grote aantal besmettingen (22 procent) in Groenlo. „De gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers zijn prioriteit nummer 1. De schrik zit er in omdat dit de eerste keer is dat er is getest onder een groep mensen die vrij is van gezondheidsklachten. En dan blijken 147 mensen uit deze groep zonder klachten het virus te hebben,” aldus Ronald Lotgerink, CEO Vion Food Group. Volgens hem heeft Vion „voortdurend alle benodigde maatregelen getroffen om te zorgen voor de bescherming van de gezondheid van haar medewerkers.”

Het bedrijf gaat met de GGD, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de veiligheidsregio overleggen over de voorwaarden waaronder er weer gewerkt kan worden bij deze vestiging. Lotgerink: „Daarbij zal Vion nadrukkelijk alle tot nu toe genomen maatregelen onder de loep nemen en verbeteringen doorvoeren als daar aanleiding voor is en binnen de mogelijkheden die het bedrijf heeft. Dit betreft de werkomgeving, de woonsituatie van de werknemers als ook het vervoer naar de vestiging.”

De vestiging in Groenlo is al sinds woensdag dicht. De vleesproductie wordt tijdelijk verplaatst naar andere vestigingen van Vion in Nederland. Vion is een internationaal voedselbedrijf met locaties in Nederland en Duitsland en kantoren in dertien landen.

Vakbond CNV stelde woensdag al dat de vleessector grotendeels draait op arbeidsmigranten en flexwerkers, die vaak dichtbij elkaar wonen en in groepen naar het werk gaan. „We hebben meerdere keren gewaarschuwd hoe kwetsbaar de sector is. Het verbaast ons totaal niet dat er nu opnieuw een corona-haard is. De sector moet de productie tijdelijk drastisch verlagen en nu eerst volop investeren in een veilige werkvloer”, zei CNV-bestuurder Peter de Ridder.