Gulf heeft woensdag een nieuw energiebedrijf gelanceerd speciaal voor ondernemers onder de naam ”Gulf Gas + Power” (GGP). Het bedrijf is verbonden aan de Amerikaanse brandstoffenleverancier Gulf en is opgericht door drie voormalig werknemers van het eerder opgesplitste Delta.

Volgens Michel Koornstra, een van de oprichters, wil GGP tegenwicht bieden aan de in hun ogen oneerlijke gas- en elektraprijzen binnen de zakelijke markt.

Volgens GGP is het belangrijk dat de levering van gas en elektriciteit aan Nederlandse ondernemingen begrijpelijk, tastbaar en vooral eerlijk is. De afgelopen maanden is een succesvolle pilot gedraaid waarbij inmiddels al zo’n 300 bedrijven de overstap hebben gemaakt naar de nieuwe energieleverancier. Prijs en transparantie zijn daarbij de grootste drijfveren, aldus het bedrijf in een persbericht.

„De manier waarop men energie produceert, verandert snel. Dat geldt ook voor de manier waarop men energie levert en opslaat. Maar de manier waarop bedrijven energie inkopen en energieleveranciers energie verkopen, is sinds de jaren ‘50 niet veranderd. Door gebrek aan transparantie, onnodige complexiteit en chronische inefficiëntie, betalen Nederlandse bedrijven al decennialang oneerlijke gas- en elektraprijzen”, aldus Koornstra.

Op een digitaal verkoopplatform van het nieuwe energiebedrijf kunnen ondernemers een zakelijk energiecontract afsluiten.

Gulf

De Nederlandse ondernemers presenteerden in 2017 hun plannen aan Gulf. Met de komst van Gulf Gas + Power is Nederland het eerste land ter wereld waar Gulf gas en elektriciteit verkoopt. Koornstra: „Maar we gebruiken wél het erfgoed van de 117 jaar dat het merk Gulf al bestaat. Daarmee zijn we dus eigenlijk een 117 oude start-up.”