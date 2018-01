Zwitserse moslimfilosoof Ramadan opgepakt

De islamkenner Tariq Ramadan is woensdag in Parijs aangehouden. Hij wordt verdacht van verkrachting. Tegen de 55-jarige islamitische filosoof en wetenschapper zijn door twee vrouwen aanklachten ingediend, meldden Franse media. De feiten zouden in 2009 en 2012 zijn gepleegd. De klachten zijn eind vorig jaar naar voren gekomen.

De 55-jarige Ramadan is een internationaal gerenommeerd wetenschapper die in Genève uit Egyptische ouders werd geboren. Hij wordt zowel geroemd als verguisd. Hij was onder meer in Leiden professor islamitische studies en doceerde in Rotterdam ‘identiteit en burgerschap’. Hij werd in 2009 weggestuurd uit Rotterdam, omdat hij ook voor een Iraanse nieuwszender, PressTV, een programma over de islam presenteerde.