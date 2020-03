Zwitserse militairen blijven in bases na coronageval

Alle Zwitserse militairen blijven voorlopig in hun bases nadat een geval van het nieuwe coronavirus in hun gelederen was ontdekt. Een man testte positief terwijl hij bezig was met voorbereidingen voor een vereiste militaire opfriscursus, zeiden de Zwitserse strijdkrachten in een verklaring.

In Zwitserland zijn inmiddels 35 gevallen van het coronavirus ontdekt sinds het een week geleden voor het eerst in het land opdook. Het Zwitserse leger is georganiseerd als een militie, met dienstplichtigen die een korte training krijgen en vervolgens elk jaar een aantal weken voor een training terugkomen.

Tijdens de gezondheidstest die nodig was voor de cursus, zei de besmette militair dat hij onlangs was teruggekeerd uit Milaan in Noord-Italië, aldus de verklaring.