Zwitserse gijzelaar in Mali vermoord

Een Zwitserse gijzelaar die in Mali werd vastgehouden, is vermoord door ontvoerders. Het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt in een verklaring bedroefd te zijn over het nieuws.

De Zwitserse minister Ignazio Cassis kreeg van de Franse autoriteiten te horen dat ontvoerders van de islamitische terreurgroep Jama’at Nasr al-Islam wal Muslim (JNIM) de gijzelaar een maand geleden hebben gedood.

Hij veroordeelt de „wrede misdaad” en betuigt zijn deelneming aan de familie van het slachtoffer. Zwitserland neemt contact op met de regering van Mali om te proberen het lichaam te repatriëren.

Eerder op de vrijdag lieten jihadisten de Franse hulpverleenster Sophie Pétronin, de Malinese politicus Soumaïla Cissé en twee Italianen in Mali vrij als onderdeel van een deal met de Malinese regering. Maandag werden ruim honderd jihadisten vrijgelaten in ruil voor Pétronin en Cissé.