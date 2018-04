Zwitserse diplomate VN-afgezant voor Myanmar

De Zwitserse diplomate Christiane Schraner Burgener wordt de speciale afgevaardigde van de Verenigde Naties voor Myanmar. Secretaris-generaal António Guterres heeft haar donderdag benoemd in deze nieuw gecreëerde VN-functie. Schraner Burgener is sinds 2015 de ambassadrice van Zwitserland in Berlijn. Daarvoor vertegenwoordigde ze haar land gedurende zes jaar in Thailand.

Volgens de VN zijn sinds augustus 2017 bijna 700.000 Rohingya, leden van een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar, gevlucht naar buurland Bangladesh. Een delegatie van de Veiligheidsraad bezoekt de regio de komende dagen om zich een beeld te vormen van de schrijnende situatie.