Zwitsers wijzen verplichting tot ‘verantwoord ondernemen’ af

De Zwitsers hebben zondag in een referendum het idee afgewezen dat internationaal opererende Zwitserse bedrijven en hun partners verplicht worden ‘verantwoord te ondernemen’. De vraag was of ondernemingen moeten controleren of zij zelf of hun dochterondernemingen of zakenpartners zich niet (mede)schuldig maken aan schendingen van de mensenrechten of schade aan het milieu. Een kleine meerderheid van de kiezers en een ruime meerderheid van de kantons keerden zich tegen het voorstel.

De bedrijven die zich niet aan de verplichting zouden houden, zouden aansprakelijk gesteld moeten worden voor de schade die zij of hun handelspartners aanrichten of beboet worden. Daarmee zouden de overtredingen in het buitenland in Zwitserland strafbaar worden. Er waren echter iets meer tegenstanders dan voorstanders volgens Zwitserse media. Maar het voorstel leek in de loop van de dag hoe dan ook te sneuvelen, omdat ook een meerderheid van de 26 kantons voor moest zijn. Zeker veertien kantons stemden tegen.

Daarnaast was er een referendum over een verbod voor de staatsinstellingen om geld te stoppen in ondernemingen die oorlogstuig maken. Het bleek al gauw door een ruime meerderheid, bijna 60 procent, van de kiezers te zijn afgewezen. Beide initiatieven zijn eerder enthousiast ontvangen, maar het aantal tegenstanders lijkt toegenomen door vrees dat het land met de voorstellen weinig concreets bereikt behalve slepende juridische conflicten rond Zwitserse bedrijven.

Het afwijzen van een verbod op investeringen behoedt bijvoorbeeld de centrale bank voor de plicht snel voor omgerekend circa 18,5 miljard euro aan aandelen van de hand te doen, aldus Zwitserse media. Het waren zondag de laatste referenda van dit jaar. Lokaal is over een heleboel vraagstukken gestemd. De stembureaus zijn om 12.00 uur dichtgegaan. Zwitsers konden afgelopen week ook al gaan stemmen of hun stem per post of e-mail uitbrengen.