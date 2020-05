Zwitsers staan weer evenementen met honderden mensen toe

Zwitserland staat vanaf 6 juni weer georganiseerde evenementen toe waar tot driehonderd mensen aanwezig zijn. Spontane samenkomsten mogen dan weer met in totaal dertig personen.

Het land versoepelt zo ingrijpend de beperkende maatregelen die zijn opgelegd om het coronavirus te bestrijden. Het virus is duidelijk op zijn retour in het Alpenland van acht miljoen inwoners. De regering bekijkt op 24 juni of evenementen met duizend mensen weer worden toegestaan.

Zwitserland heeft circa 30.000 besmettingen vastgesteld. Ruim 1900 patiënten hebben het niet overleefd, terwijl er al meer dan 28.000 genezen zijn.