Zwitsers kiezen voor duurzame energie

De bevolking van Zwitserland staat achter de plannen van de overheid om miljarden te steken in duurzame energie en een verbod op de bouw van nieuwe kerncentrales. Dat is de uitslag van het zondag gehouden bindend referendum in het land. Volgens voorlopige cijfers stemde 58,2 procent voor de plannen.

Het Zwitsers initiatief weerspiegelt de inspanningen elders in Europa om de afhankelijkheid van kernenergie te verminderen. Duitsland streeft naar de sluiting van zijn kerncentrales in 2022. Oostenrijk heeft kernenergie al tientallen jaren geleden vaarwel gezegd.

„De resultaten laten zien dat de bevolking een nieuw energiebeleid wil en geen nieuwe kerncentrales wenst”, zei minister van Energie Doris Leuthard. Zij voegde eraan toe dat de nieuwe wet het gebruik van duurzame in het land opgewekte energie zal versterken en het gebruik van fossiele brandstoffen zal verminderen. Ook zal het land minder afhankelijk zijn van buitenlandse energie.

„Deze wet leidt ons land naar een toekomst met moderne energie”, zei ze op een persconferentie. Enkele onderdelen worden begin volgend jaar al van kracht. Het debat over de wet ‘Energiestrategie 2050’ richtte zich vooral op wat afnemers en belastingbetalers moeten gaan betalen voor deze maatregelen en of de voor 2035 beloofde verviervoudiging van wind- en zonne-energie wel voldoende zal zijn.

Volgens Leuthard kost het nieuwe pakket de Zwitsers gemiddeld 40 frank (ongeveer 37 euro) per gezin per jaar. Volgens critici zou een gezin van vier personen omgerekend ruim 2900 euro jaarlijks extra kosten. Bovendien zou volgens hen het land door de wisselende opbrengst van wind- en zonne-energie meer afhankelijk worden geïmporteerde elektriciteit.