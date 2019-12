Zwitsers hert had 6 kilo plastic in zijn maag

Jagers hebben in Zwitserland een hert doodgeschoten dat, zo bleek later, met 6 kilo plastic in zijn maag rondliep. Het dier was een gevaar voor de veiligheid geworden doordat het bij enkele dorpen in het oosten van het land op composthopen en bij vogelhuisjes naar voedsel zocht.

Bij onderzoek van het kadaver kwamen onder andere plastic handschoenen, elektriciteitsdraad en netjes van vogelvoer uit de maag. Zodra de eerste sneeuw is gevallen, gaan de dieren op zoek naar voedsel op bijvoorbeeld composthopen. Het is daarbij moeilijk ze tegen het eten van plastic te beschermen, aldus het federaal bureau voor milieu in Zwitserland.