Zwitserse politiemensen en andere hulpverleners hebben woensdag het lichaam geborgen van een 39-jarige Nederlander die sinds dinsdag was vermist. De man was in Reichenbach in het kanton Bern de rivier Kander ingegaan. Hij raakte in de golven in moeilijkheden en kwam niet meer boven.

Na de vermissing begonnen de politie en andere hulpverleners direct een grote zoekactie. Het lichaam van de Nederlander is woensdagmorgen vroeg geborgen, aldus de politie.