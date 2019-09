Zwitsers-Amerikaans fotograaf Frank overleden

De Zwitsers-Amerikaanse fotograaf Robert Frank is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij geldt als een van de meest invloedrijke fotografen van de twintigste eeuw. The New Times berichtte dat Frank maandag in zijn Canadese woonplaats Inverness (Nova Scotia) is overleden. Hij woonde sinds de jaren zeventig aan de Canadese oostkust.

Frank verwierf vooral faam door zijn fotoboek The Americans uit 1958. Het zijn zijn indrukken in zwart-witfoto’s tijdens een reis door de VS. Het boek biedt in 83 afbeeldingen een sceptische en kritische kijk op de Noord-Amerikaanse samenleving van die tijd.

De in 1924 in Zürich uit Duits-Zwitserse ouders geboren Frank emigreerde in 1947 naar de Verenigde Staten. Hij zei later in een vraaggesprek dat hij „daar naartoe wilde en er ook is aangekomen, maar dat hij niet aantrof wat hij had verwacht”.