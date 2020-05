Zwitserland versoepelt beperkingen op migratie

De Zwitserse regering versoepelt vanaf 11 mei de beperkingen op migratie vanuit andere Europese landen die zij vanwege het nieuwe coronavirus had ingesteld. Ook overweegt het Alpenland om de grenzen met buurlanden weer open te stellen. Controles aan de Zwitserse landsgrenzen gaan voorlopig door.

In de persconferentie waarin de regering vrijdag de stapsgewijze versoepelingen uiteenzette, werd aangekondigd dat deze maand een corona-app wordt getest. Die moet mensen waarschuwen als zij te dichtbij zijn geweest bij iemand die positief is getest op het longvirus. Het Zwitserse parlement besluit in juni of de app ook daadwerkelijk wordt uitgerold. Het gebruik van de app zal vrijwillig zijn.

Ook gaf de Zwitserse overheid details over de plannen voor de heropening van restaurants aanstaande maandag. Mondkapjes worden niet verplicht voor gasten en bedienend personeel. Per tafel zijn maximaal vier gasten toegestaan, of ouders met kinderen. De tafels moeten twee meter van elkaar af staan, tenzij er een muur tussen staat. Restaurants moeten gasten om hun contactgeschiedenis vragen, maar gasten zijn niet verplicht die te geven.

Daarnaast kondigde de regering een steunpakket voor kinderdagverblijven aan. De regering trekt 65 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 62 miljoen euro) uit voor kinderdagverblijven die door de corona-uitbraak in de financiële problemen zijn geraakt.