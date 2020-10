Zwitserland verscherpt coronamaatregelen

Zwitserland gaat de maatregelen aanscherpen om het coronavirus in te dammen. Vanaf maandag worden openbare bijeenkomsten van meer dan vijftien personen verboden, kondigde de regering zondag aan. De Zwitsers worden verder opgeroepen om privé-ontmoetingen volledig te beperken. „De situatie is ernstig”, zei bondspresident Simonetta Sommaruga, tijdens een persconferentie over de stijgende aantallen nieuwe coronabesmettingen.

De verplichting om mondmaskers te dragen is ook aangescherpt. Eerder was het verplicht in het openbaar vervoer en nu is het uitgebreid naar openbare ruimtes zoals winkels, kerken, restaurants, bioscopen en musea. In de toekomst zullen de Zwitsers ook hun mond en neus moeten bedekken bij treinstations, luchthavens en bushaltes. Daarnaast stimuleert de overheid bedrijven om werknemers thuis te laten werken om zo sociale contacten te verminderen.

Zwitserland, een land van 8,6 miljoen inwoners, meldde vrijdag het hoogste dagelijkse aantal infecties sinds het begin van de coronacrisis, met 3105 nieuwe gevallen. Tot nu toe zijn 74.422 mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus en zijn 1823 mensen er aan gestorven.