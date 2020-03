Zwitserland sluit kleine grensovergangen met Italië

Zwitserland sluit negen kleine grensovergangen met Italië vanwege het coronavirus. Het verkeer kan nu alleen nog over grote wegen de grens oversteken. Zo wil Zwitserland de verspreiding van het virus vertragen.

Volgens Zwitserse media worden mensen die vanuit Italië de grens oversteken gevraagd waarom ze het land in willen. Toeristen worden teruggestuurd. Mensen die in Zwitserland werken, worden wel toegelaten.

„De grens blijft open voor forenzen die komen werken”, aldus de Zwitserse overheid. In Zwitserland zijn vooralsnog 645 mensen besmet met het virus en drie mensen overleden. Italië is het zwaarst getroffen land in Europa, daar zijn meer dan 10.000 mensen besmet en 361 mensen overleden aan de ziekte die voortkomt uit het virus.

In Zwitserland zijn alle evenementen waarbij meer dan duizend mensen worden verwacht geannuleerd.