Zwitserland begint met afbouw van kernenergie

Zwitserland is vrijdag begonnen met de afbouw van zijn atoomcentrales. De kerncentrale Mühleberg werd uitgezet en werd daarmee de eerste van de vijf reactoren in het land die dichtgaan.

Het uitzetten werd rechtstreeks uitgezonden op de Zwitserse televisie. Te zien was hoe een technicus twee knoppen indrukte waarmee de kettingreactie in de centrale werd onderbroken.

Zwitserland besloot tot het afbouw van de centrales na de nucleaire ramp in het Japanse Fukushima die een discussie op gang zette over de veiligheid van atoomcentrales. Er worden geen nieuwe centrales geopend en de atoomcentrales die er nog zijn sluiten aan het einde van hun levensloop. Buurland Duitsland besloot eerder ook om te stoppen met kernenergie en in 2022 de laatste centrale uit te zetten.