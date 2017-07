Zwitser met kettingzaag opgepakt

De man die maandag in de Zwitserse stad Schaffhausen twee mensen verwondde met een kettingzaag is dinsdagavond in Thalwil in het kanton Zürich opgepakt. De politie in Schaffhausen heeft dit gemeld.

De vijftigjarige Franz W. verwondde met zijn motorzaag in een ziekenfondskantoor in Schaffhausen twee medewerkers. Een van hen liep zware verwondingen op, maar verkeert niet in levensgevaar.

De aanvaller bezocht het kantoor doelbewust, aldus de politie, maar om welke reden is niet bekendgemaakt. De man ging er na zijn aanval vandoor. De auto die hij gebruikte werd later teruggevonden. De politie beschouwde de man, die geen vaste verblijfplaats heeft, als gevaarlijk.

Schaffhausen ligt in het noorden aan de Rijn, vlakbij de grens met Duitsland.