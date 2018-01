Zwitser is topverzamelaar van De kleine prins

Een Zwitserse ondernemer die is gefascineerd door de idealistische ondertoon van het moderne literaire sprookje De kleine prins, heeft inmiddels ruim 4500 exemplaren verzameld. Binnenkort begint de Zwitser een centrum voor jeugdliteratuur in Lausanne waarin zijn collectie wordt opgenomen.

Jean-Marc Probst (61) heeft onder meer een uitgave ter grootte van een vingernagel die alleen met een vergrootglas kan worden gelezen. Een ander exemplaar heeft een ex libris van de revolutionair Che Guevara. Zijn collectie telt boeken in 350 talen en dialecten, vertelde Probst aan het Zwitserse persagentschap SDA.

Hij spoort zelf ook mensen aan om het boek te vertalen. Zo is er bijvoorbeeld een uitgave verschenen in het Wayuu, een taal die gesproken wordt in het grensgebied tussen Venezuela en Colombia. Hiermee wil hij de boodschap van de Franse auteur Antoine de Saint-Exupéry toegankelijk maken voor mensen die het boek nog niet in hun eigen taal hebben kunnen lezen.

Het verhaal uit het jaar 1943 gaat over mensen die zich teveel concentreren op oppervlakkigheden en essentiële waarden vergeten.