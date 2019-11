Zwemmende migrant gered door ferry in Kanaal

Een migrant die probeerde om zwemmend het Verenigd Koninkrijk te bereiken, is gered door de bemanning van een veerboot. Een marinehelikopter heeft de man vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis in Calais, melden de Franse autoriteiten.

De bemanning van het schip Pride of Canterbury kreeg de man op zo'n 20 kilometer van de Franse kust in de gaten. De schipper gooide vervolgens het roer om en schoot de zwemmer te hulp. De man, die in dertig lijkt te zijn, droeg een wetsuit en was tijdens de overtocht ernstig onderkoeld geraakt.

Dit jaar zijn al zeker vier migranten om het leven gekomen tijdens pogingen zwemmend of op bootjes het Kanaal over te steken.