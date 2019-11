Een Indonesiër die eerder had meegewerkt aan het opstellen van strenge wetten tegen overspel, is bestraft met 28 zweepslagen vanwege een affaire met een getrouwde vrouw. De vrouw in kwestie werd 23 keer publiekelijk geslagen.

De 46-jarige man had als medewerker van een religieuze raad in de provincie Atjeh geholpen bij het formuleren van de strenge shariawetten. Hij is nu de eerste religieuze leider die in het openbaar wordt bestraft sinds die sharia daar is ingevoerd in 2005.