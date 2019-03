Zweepslagen en cel voor actievoersters Soedan

Negen Soedanese actievoersters zijn zaterdag veroordeeld tot twintig zweepslagen en een maand gevangenisstraf wegens ordeverstoring. Dat heeft de Democratische Alliantie van Advocaten gezegd, een dag nadat president Omar al-Bashir de vrijlating had gelast van alle vrouwen die vastzaten wegens demonstreren tegen de regering.

Bashir riep vorige maand de noodtoestand uit. Dat resulteerde in een hoop maatregelen, waaronder tribunalen voor snelrecht overal in het land. Die in hoofdstad Khartoem sprak het vonnis tegen de negen actievoersters uit. Volgens de advocatenvereniging, de drijvende kracht achter het protest, zijn inmiddels zeker 800 mensen door deze instanties berecht.

Het volksverzet tegen Bashir en diens Nationale Congrespartij (NCP) is sinds 19 december vrijwel dagelijks zichtbaar in Soedan. Het is daarmee de langst volgehouden uitdaging van de president sinds die dertig jaar geleden de macht greep. Bashir zette vrijdag de celdeuren open ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag. Honderden gingen vrijwel meteen de straat op voor nieuwe betogingen. Die zullen ook zondag doorgaan.