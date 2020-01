Zweedse prinses Estelle breekt been tijdens skivakantie

De Zweedse prinses Estelle is tijdens een skivakantie in de Alpen in het ziekenhuis beland. De 7-jarige dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel kwam ongelukkig ten val en heeft een van haar benen gebroken, bevestigt het hof aan Zweedse media.

Volgens een woordvoerder van het paleis heeft de val van Estelle verder geen gevolgen. Het gezin blijft in de sneeuw en Estelle, tweede in lijn voor de Zweedse troonopvolging, maakt de vakantie op krukken af.

Eerder werd duidelijk dat prins Daniel de Zweedse koninklijke familie vrijdag vertegenwoordigt in Oslo Domkirke bij de uitvaart van Ari Behn, de ex-echtgenoot van de Noorse prinses Märtha Louise. Een reden waarom Victoria niet meeging werd niet gegeven maar door de val van Estelle is dat nu alsnog duidelijk. De kroonprinses blijft liever bij haar dochter.