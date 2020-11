Zweedse premier noemt situatie corona-uitbraak „zeer ernstig”

Het aantal coronabesmettingen neemt snel toe in Zweden, zei premier Stefan Löfven dinsdag. Tegelijk kondigde hij strengere maatregelen aan voor nog eens drie regio’s om de uitbraak in te dammen.

„We hebben een zeer ernstige situatie”, vertelde Löfven op een persconferentie. „Er worden nu steeds meer intensivecarebedden gebruikt om Covid-patiënten te behandelen. Het respijt die we deze zomer hebben gekregen, is voorbij.”

Hij zei dat onder meer feesten in restaurants beperkt zouden worden tot acht personen.

Zweden heeft de afgelopen weken een toename van nieuwe infecties gezien, waarbij de pieken in de lente werden overtroffen. De niveaus zijn echter in vergelijking met de omvang van de bevolking niet zo hoog als in landen als België, Spanje en Frankrijk.

Zweden, dat lockdowns tijdens de pandemie heeft vermeden, registreerde dinsdag 10.177 nieuwe gevallen van het coronavirus sinds de vorige update van vrijdag.

Het aantal gevallen in het Scandinavische land, dat geen bijgewerkte Covid-19-gegevens publiceert voor het weekend en de maandag, is de afgelopen weken sterk gestegen. Het bereikte vorige week herhaaldelijk dagelijkse records.

Zweden registreerde 31 nieuwe sterfgevallen, waarmee het totaal op 5969 kwam.