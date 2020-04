Zweedse koning gelooft dat zijn land crisis zal overwinnen

De Zweedse televisie heeft zondagavond een eerder opgenomen boodschap uitgezonden van koning Carl Gustaf, gericht aan de Zweedse bevolking. De koning sprak over de gevolgen van de coronacrisis en het aanstaande paasfeest, „een tijd waar veel mensen naar uitkijken”.

Volgens Gustaf heeft de pandemie „een zware slag toegebracht aan onze bedrijven, werknemers en de Zweedse economie - aan de Zweedse samenleving als geheel. Ik denk met name aan de zorgsector. Daar werken medewerkers en vrijwilligers nu - samen - om zoveel mogelijk levens te redden. Dit is een enorme taak. Er is moed voor nodig. En het vereist uithoudingsvermogen. Ik dank ieder die betrokken is bij dit essentiële werk.”

„Het is een tijd waarin we graag reizen en misschien tijd doorbrengen met familie en vrienden”, aldus de koning over Pasen. „Velen gaan naar de kerk. Maar deze Pasen is een deel hiervan niet mogelijk. We moeten dit accepteren. We moeten opnieuw nadenken, ons voorbereiden om thuis te blijven. We kunnen hier verdrietig over zijn, maar er komen meer paasvakanties.”

Carl Gustaf wees erop dat hij eind deze maand 74 jaar wordt. „Dat is nogal een leeftijd. Maar dit betekent ook dat ik veel van de crises heb meegemaakt die ons land heeft doorstaan. Ik heb gezien hoe crises ons helpen om opnieuw te evalueren, om onderscheid te maken tussen belangrijk en onbelangrijk. En een ding dat ik heb geleerd is dit: hoe diep of langdurig een crisis ook wordt, er zal uiteindelijk een einde aan komen.”