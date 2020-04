Zweedse detectiveschrijfster Maj Sjöwall (84) overleden

De Zweedse auteur Maj Sjöwall is woensdag op 84-jarige leeftijd overleden, zo maakte haar uitgever bekend. Ze werd vooral bekend door de detectivereeks over rechercheur Martin Beck, die ze samen met haar levenspartner Per Wahlöö schreef. Hij overleed al in 1975. De boeken van het duo zijn ook in het Nederlands vertaald.

Uitgeverij Piratforlaget stelt dat de boeken van Sjöwall die ze met Wahlöö maakte „klassiekers zijn die alle nu levende auteurs van misdaadromans hebben geïnspireerd”. De boeken over inspecteur Beck werden in zeker veertig landen vertaald. Ook werden ze verfilmd.

Maj Sjöwall studeerde onder meer journalistiek en werkte ook als journalist en vertaler. Naast het werk dat ze maakte met Wahlöö, schreef ze ook boeken in haar eentje. Sjöwall overleed na een lang ziekbed.