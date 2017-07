Zweedse brug stort in: meerdere gewonden

Zeker twaalf mensen zijn donderdag gewond geraakt toen een brug in aanbouw instortte in Zweden. Daardoor kwamen bouwvakkers in de plaats Ludvika vast te zitten onder het puin, zeggen de hulpdiensten en lokale autoriteiten. Vier slachtoffers raakten ernstig gewond.

Op foto’s is te zien dat de brug volledig in elkaar is gestort. Het puin belandde op een onderliggende spoorweg. Volgens de lokale autoriteiten zit vermoedelijk niemand meer vast. „Reddingswerkers en de politie zijn ter plaatse”, zei een politiewoordvoerder.

Bouwbedrijf Skanska, dat de werkzaamheden uitvoerde, reageerde geschokt op het ongeval. „We nemen dit uiterst serieus”, zei een woordvoerder tegen persbureau TT. „Onze aandacht gaat nu uit naar de personen die gewond raakten door het ongeval. Er zijn al mensen onderweg om ondersteuning te bieden en een onderzoek te starten.”