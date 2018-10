Zweedse Academie wil af van Frostenson

Het comité dat de Nobelprijs voor de Literatuur toekent, heeft één van de leden gevraagd vrijwillig op te stappen. Het gaat om Katarina Frostenson, de echtgenote van de voor verkrachting veroordeelde Jean-Claude Arnault.

De permanente secretaris van de Zweedse Academie zei dat de leden unaniem hebben besloten om het vertrek van Frostenson te vragen. Als zij weigert, wordt een nieuw onderzoek naar haar ingesteld. Dat zal zich richten op de vraag of ze de regels heeft overtreden. Een eerder onderzoek zou tekortkomingen hebben vertoond.

Arnault vormt de spil in een schandaal rond het comité. Een rechtbank veroordeelde hem deze maand tot twee jaar gevangenisstraf in een verkrachtingszaak. Het echtpaar is in de media ook in verband gebracht met het lekken van namen van Nobelprijswinnaars. Die zou Frostenson hebben doorgespeeld aan haar echtgenoot.

Door de ophef is de Nobelprijs voor de Literatuur dit jaar niet uitgereikt.