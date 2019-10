Zweedse academie reageert op kritiek Handke

Na scherpe kritiek van de schrijver Saša Stanišić heeft de Zweedse Academie haar beslissing verdedigd om de Nobelprijs voor de literatuur aan Peter Handke toe te kennen. „Natuurlijk was de Zweedse Academie niet van plan oorlogsmisdadigers of ontkenners van oorlogsmisdaden of genocide te eren”, schreef de secretaris van de Academie, Mats Malm, donderdag in de krant Dagens Nyheter.

De in Bosnië geboren Stanišić, die in 1992 naar Duitsland vluchtte, had de 76-jarige Handke scherp bekritiseerd vanwege zijn pro-Servische houding. „Ik had het geluk te ontsnappen aan wat Peter Handke in zijn teksten niet beschrijft,” zei Stanišić over hem.

In zijn reisverslag uit 1996, ‘Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien’, stelde Handke „het bloedbad in Srebrenica niet ter discussie”, zei Malm. De Academie heeft ook geen bewijs gevonden dat Handke door zijn deelname aan de begrafenis van de voormalige Joegoslavische dictator Slobodan Milosevic het bloedvergieten huldigt, een monster vereert of oorlogsmisdaden ontkende.

De Oostenrijker Handke stond aan de kant van Servië in het Balkanconflict en hield in 2006 een toespraak op de begrafenis van Milosevic. De toekenning van de Nobelprijs aan hem leidde wereldwijd tot gemengde reacties.