Zweedse (15) spijbelt al twee weken voor klimaat

Twee weken zit de 15-jarige Greta Thunberg al voor het parlementsgebouw in Stockholm. Ze spijbelt omdat ze vindt dat de Zweedse regering te weinig doet tegen klimaatverandering.

“Ik doe dit omdat jullie volwassenen mijn toekomst verpesten”, staat op de flyers die Thunberg uitdeelt. Haar protest volgt op een zeer hete zomer en na maanden waarin hevige bosbranden woeden in het Scandinavische land. “Wat leer ik nou op school? Feiten doen er blijkbaar niet meer toe, want de politiek luistert toch niet naar wetenschappers” zegt de tiener in een interview met The Guardian.

Skolstrejk dag 11, vecka 3. Vi sitter på mynttorget. Alla är välkomna! #klimatstrejk #climatestrike pic.twitter.com/mMU48fR3j5 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 3 september 2018

Eerder dit jaar nam Zweden een wet aan waarin staat dat het land in 2045 volledig klimaatneutraal moet zijn. Het wordt de meest ambitieuze klimaatwet tot nu toe genoemd. “Dit is te laat, het moet veel sneller”, zegt Thunberg. “Zweden is geen groen paradijs, het heeft een van de grootste carbon footprints.”

Haar ouders hebben liever dat ze haar staking stopt omdat ze naar school moet, maar de 15-jarige heeft haar boeken bij zich. Ze staat overigens niet helemaal alleen in haar strijd, Benjamin Wagner, een van haar docenten, riskeert zelfs zijn baan voor het protest.

Thunberg heeft het Asperger-syndroom, dat in het verleden haar gezondheid beïnvloedde, zegt haar vader. Nu ziet ze Asperger als een geschenk dat haar ogen heeft geopend voor de klimaatcrisis. “Het kan me niet schelen of ik op school problemen krijg. Ik geloof dat een persoon een verschil kan maken.”