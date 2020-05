Zweeds verzorgingstehuis in vizier OM vanwege vele coronadoden

Het Zweedse Openbaar Ministerie (OM) doet strafrechtelijk onderzoek naar een verzorgingstehuis in Stockholm. Meer dan een derde van de bewoners is er besmet met het nieuwe coronavirus en gestorven.

Aanleiding van het onderzoek is een melding van een vakbond na een veiligheidscontrole. Volgens een vakbondsvertegenwoordiger ging het personeel van besmette bewoners naar niet-besmette bewoners zonder tussendoor de persoonlijke beschermingsmiddelen te vervangen. Zeker 35 bewoners van het verzorgingstehuis zijn overleden sinds het nieuwe coronavirus uitbrak in Zweden.

De Zweedse autoriteiten gaven eerder al toe dat het niet is gelukt om het coronavirus weg te houden van verzorgingshuizen. Het aantal overleden senioren maakt een aanzienlijk deel uit van het totale aantal doden, dat veel hoger ligt dan in omringende landen waar strengere maatregelen zijn genomen. Donderdag passeerde het dodental in Zweden de 3000. Vakbonden waarschuwen al langer dat het in veel verzorgingshuizen ontbreekt aan persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsprocedures.

Zweden heeft minder strenge maatregelen genomen tegen verspreiding van het virus dan andere Europese landen. De regering vroeg haar 10 miljoen inwoners om vooral zelf verantwoordelijkheid te nemen. Volgens Johns Hopkins University zijn er 24.623 besmettingsgevallen in Zweden vastgesteld, tegenover 10.281 in Denemarken, 8034 in Noorwegen en 5673 in Finland. Het aantal doden ligt in Zweden ongeveer zes keer zo hoog als in Denemarken, vijftien keer zo hoog als in Noorwegen en elf keer zo hoog als in Finland.