Zweeds verbod op gebed tijdens werk

De Zweedse plaats Bromölla heeft een verbod afgekondigd voor bidden tijdens werktijd in gemeentelijke instellingen als scholen en stadskantoren.

De gemeente aan de Zweedse noordoostkust stemde vorige week in met de voorstellen van de Zweden Democraten. De uiterst-rechtse partij is de leidende fractie in Bromölla.

De burgemeester, Zweden Democraat Eric Berntsson, zei dat de regeling vergelijkbaar is met een verbod voor werknemers om buiten sigaretten te roken tijdens werktijd. Hij benadrukte dat het verbod werknemers van alle religies treft. „Het raakt dus ook christenen. We hebben het voor iedereen gelijk getrokken”, gaf hij tegenover de Zweedse krant The Local aan.

Volgens de lokale auroriteiten is de regeling niet in strijd met de vrijheid van godsdienst, omdat die ook „het recht om publieke religieuze uitingen te vermijden” inhoudt.

Critici zetten daar echter vraagtekens bij. Volgens hen treft de bepaling feitelijk maar één specifieke religieuze groep: de moslims, die vijf keer per dag op vaste tijden bidden.