Zweeds ’rood-groen blok’op nippertje grootste

De linkse ‘rood-groene’ partijencoalitie heeft in de Zweedse parlementsverkiezingen afgelopen zondag één zetel meer behaald dan de centrumrechtse alliantie. Dit bleek vier dagen na de stembusgang toen alle stemmen waren geteld.

De linkse coalitie die wordt aangevoerd door de Sociaaldemocraten behaalde 144 zetels. De centrumrechtse alliantie van conservatieven en liberalen, onder aanvoering van de partij de Gematigden, behaalde 143 zetels. Het is een verschil van nauwelijks 30.000 stemmen.

De grote winnaar is de populistische anti-immigratiepartij ‘Zweden Democraten’ (SD), bleek zondag al. De partij zag haar zetelaantal stijgen van 42 naar 62. Normaal gesproken regeert een centrumrechts of centrumlinks blok. De twee blokken hebben echter elk geen meerderheid in het parlement van 349 zetels. Politici uit beide kampen hebben daarom al gesuggereerd dat ze nu maar eens moeten samenwerken voor een regeringscoalitie met een meerderheid in het parlement, want anders is de SD van Jimmie Åkesson onontbeerlijk.