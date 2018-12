Zweeds parlement keurt weer premier af

Het Zweedse parlement heeft de sociaaldemocraat Stefan Löfven vrijdag afgewezen als premier. Zoals verwacht stemde een grote meerderheid tegen een minderheidskabinet met Löfven aan het hoofd.

Daarmee sleept het moeizame proces om tot een regering in Zweden te komen zich voort. Vorige maand werd de centrumrechtse leider Ulf Kristersson al weggestemd en daarmee ook een doorbraak in de politieke patstelling.

Parlementsvoorzitter Andreas Norlén heeft aangekondigd met de partijleiders te gaan praten. Het parlement kan nog twee keer een kandidaat afkeuren, voordat nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven.

Löfven is sinds 2014 premier maar incasseerde een nederlaag bij de verkiezingen in september. Hij is op dit moment als demissionair premier bij de EU-top in Brussel.