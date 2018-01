Zweeds bisdom verwijst met genderneutraal woord naar Jezus

Een Zweeds bisdom wil de kerk toegankelijker maken voor transseksuelen en travestieten. Daarom gebruikt het een genderneutraal woord om naar Jezus te verwijzen.

Dat meldden diverse Zweedse media.

Een van de grootste parochies in Zweden, Västerås, plaatste in december een advertentie in de krant om de jaarlijkse kerstdienst aan te kondigen. Daarin gebruikte de kerk voor het eerst het genderneutrale Zweedse woord ”hen” om te verwijzen naar Jezus.

In een persverklaring schaarde bisschop Mikael Mogren zich achter de beslissing. Hij wil de kerk toegankelijker maken voor bijvoorbeeld transseksuelen en travestieten. „Zij behoren tot Gods mooie en unieke schepsels.”