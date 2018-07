Zweden worstelt met bosbranden

Zweden kampt met bosbranden. Zaterdag steeg het aantal vuurhaarden tot bijna zeventig en het einde is nog niet in zicht. Alleen een weeromslag kan een einde aan de branden maken, aldus een woordvoerder van de Zweedse rampenbestrijding. De brandweer kan alleen proberen uitbreiding van de vlammenzeeën tegen te gaan.

De branden woeden door heel Zweden. Alleen al de drie grootste brandhaarden in het midden van het land beslaan ongeveer 20.000 hectare. Hoeveel bos er al in vlammen is opgegaan is niet bekend.

Zweden had nog nooit met zulke grote bosbranden te maken en is aangewezen op internationale hulp die inmiddels ook is gearriveerd. Onder andere blusvliegtuigen uit Frankrijk en Italië en vijf helikopters uit Duitsland worden ingezet.