Zweden wil met bankentaks defensie betalen

De centrumlinkse regering van Zweden gaat een belasting invoeren voor banken, om met de opbrengst het defensiebudget op te schroeven. Dat heeft de Zweedse minister van Financiën Magdalena Andersson zaterdag aangekondigd.

Zweden wil van 2022 tot 2025 elk jaar 520 miljoen euro extra in de krijgsmacht steken. De voorgestelde bankentaks moet jaarlijks precies datzelfde bedrag opbrengen. „De banken maken elk jaar grote winsten en hebben de afgelopen jaren flink geprofiteerd van belastingverlagingen”, zo rechtvaardigt Andersson de maatregel.

Het land maakt zich zorgen over toenemende spanningen met Rusland in de Baltische regio en wil daarom extra investeren in defensie. Stockholm zou onder meer een Patriot-raketafweersysteem willen kopen van de Verenigde Staten. Dat kost een miljard euro.