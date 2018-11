Zweden wil gastland zijn bij Jemen-gesprekken

STOCKHOLM (AP ). Zweden is bereid als gastland op te treden bij gesprekken tussen de strijdende partijen in Jemen. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat haar land dat „met plezier zou doen”.

Minister Margot Wallström zegt tegen persbureau TT dat de Verenigde Naties haar regering hebben gevraagd of „wij een plaats kunnen zijn waar de VN-gezant de partijen in dit conflict bijeen kan brengen”. Ze beklemtoonde dat nog geen definitief besluit is genomen.

Het conflict in het straatarme Jemen begon toen de Houthi-rebellen in 2014 de macht grepen in hoofdstad Sanaa. Een door Saudi-Arabië geleide coalitie bestrijdt de rebellen sinds 2015.