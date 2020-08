Zweden verliest na versoepeling lockdowns status van uitzondering

Evert van Vlastuin

Zweden was tijdens de lockdown vanwege het coronavirus een uitzondering in Europa. Na de versoepelingen in andere landen is het land ineens geen buitenbeentje meer.

Zweden wilde niet vertrouwen op de maatregelen van de staat, maar op de burger. Dat was de gedachte om in maart nauwelijks beperkingen aan de samenleving op te leggen. Er golden alleen enkele adviezen, zoals afstand houden en geen handen geven.

Een van de doelen van het losse beleid was om sneller te komen tot groepsimmuniteit. Het optimisme daarover is inmiddels getemperd, maar bestaat nog steeds.

Aanvankelijk werd Zweden geroemd, maar al in mei kantelde het beeld. Vooral voor ouderen in verzorgingstehuizen had de eigen verantwoordelijkheid voor burger niet goed gewerkt, want van hen waren er veel overleden. Ook de nationale viroloog van Zweden, Anders Tegnell, gaf dit toe.

De sterftecijfers in Zweden waren veel hoger dan in omliggende Scandinavische landen. Nog steeds staat Zweden wereldwijd op nummer zes; met 566 doden per miljoen inwoners; zelfs boven de Verenigde Staten en Brazilië. Nederland staat met 357 op nummer veertien. Economisch is de terugval in Zweden echter veel kleiner.

Maar nu alle landen hun lockdown hebben opgeheven, is Zweden qua beleid geen uitzondering meer. Integendeel, op details is het land zelfs een beetje strenger dan andere. Voor de heropening van het onderwijs stelt Zweden nogal wat beperkingen.

Terwijl in veel landen in Europa de besmettingen stijgen, ziet Zweden vanaf eind juni een sterke daling. „We krijgen een tweede kans”, zei prof. Söderberg-Nauclér van het Karolinska Universiteitsziekenhuis deze week in de Financial Times.

Tegnell rekent overigens wel op een stijging in de coronagevallen in de herfst. „Maar dit zal niet zo hoog zijn als we dit voorjaar hadden”, aldus de epidemioloog.

Tegnell verklaart de daling deze zomer uit de gestegen immuniteit. Volgens de gezondheidsautoriteiten zit de hoofdstad Stockholm momenteel dicht bij de gehoopte groepsimmuniteit. Onder epidemiologen wordt dit overigens betwist.

De kritische viroloog Lena Einhorn verklaart de daling in besmettingen eenvoudig vanuit de zomervakantie. „Ik ben daarom bezorgd voor de herfst. We kunnen niet rekenen op de groepsimmuniteit”, stelde ze in de Financial Times. „Als Zweden zijn beleid niet wijzigt, zullen de cijfers weer gaan stijgen.”