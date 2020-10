Zweden verhoogt defensiebudget met 40 procent

Zweden verhoogt zijn militaire uitgaven de komende vier jaar met 40 procent. De begroting wordt met 27 miljard kronen (2,6 miljard euro) opgehoogd. Het aantal militairen neemt de komende jaren met 30.000 toe tot 90.000.

De regering van het neutrale niet-NAVO-land acht de impuls nodig vanwege de verhoogde spanningen in Europa, verwijzend naar „Russische agressie in Georgië en Oekraïne”. Minister van Defensie Peter Hultqvist zei op een persconferentie dat „een gewapende aanval op Zweden niet kan worden uitgesloten”.

Het Scandinavische land had zijn defensiebegroting na de Russische inlijving van de Oekraïense Krim in 2014 al verhoogd. „Dit is de grootse procentuele toename sinds de jaren 50”, aldus de minister. De dienstplicht werd in 2017 heringevoerd.

Het parlement moet nog wel met de voorstellen instemmen.