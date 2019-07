Zweden stationeert raketsysteem op Gotland

Het Zweedse leger heeft een nieuw luchtverdedigingsraketsysteem op het eiland Gotland in de Oostzee gestationeerd, na jaren van toenemende militarisering in de regio.

„Door zijn geografische ligging biedt het eiland essentiële militaire voordelen op het gebied van bescherming en controle van de scheepvaart, controle over het luchtruim boven de Oostzee en het vermogen om militaire eenheden en wapensystemen te plaatsen,” zei commandant Micael Bydén in een verklaring.

In 2015 besloot Zweden, na een verslechterende veiligheidssituatie, opnieuw troepen op het Oostzee-eiland te plaatsen. Dat was iets meer dan tien jaar nadat de vorige militaire aanwezigheid op Gotland was ontbonden.

De maatregel volgde op de annexatie door Rusland van de Krim, het conflict in Oekraïne, incidenten met Russische militaire vliegtuigen die het Zweedse luchtruim binnenvlogen en een grote zoekoperatie door de marine in de archipel van Stockholm na de vermoedelijke aanwezigheid van een onderzeeboot.

Het grond-luchtraketsysteem dat op Gotland wordt ingezet, is in de jaren negentig en het begin van de 21ste eeuw door het Zweedse defensiebedrijf Saab ontwikkeld. De raketten hebben een bereik van 15 tot 20 kilometer.