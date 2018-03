Zweden roept Russische ambassadeur op matje

Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur dinsdag op het matje. De sommatie komt na de bewering van Moskou dat Zweden de bron zou kunnen zijn van het zenuwgas dat werd gebruikt bij de aanval op een voormalige Russische dubbelspion in Engeland.

Groot-Brittannië beschuldigt Rusland ervan achter de aanslag op Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Salisbury te zitten. Beiden liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de aanval werd het uit het Sovjet-tijdperk stammende zenuwgas novitsjok gebruikt.

Moskou sprak zijn minachting uit over de beschuldigingen en een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei zaterdag dat de meest waarschijnlijke bron van het zenuwgas Groot-Brittannië zelf, de Tsjechische Republiek, Slowakije, de Verenigde Staten of Zweden was.

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Margot Wallström, noemde die bewering „onaanvaardbaar en ongegrond”.