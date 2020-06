Zweden onderzoekt voor zomer aanpak coronavirus

Zweden start nog voor de zomer begint met een onderzoek naar de aanpak van het coronavirus in het land. Dat heeft premier Stefan Lofven maandag bekendgemaakt in een interview met de krant Aftonbladet. In het land is er veel kritiek op de aanpak vanwege de vele doden in verzorgingshuizen en het lage aantal tests dat is uitgevoerd.

„We moeten breed kijken en zien hoe de aanpak heeft gewerkt op nationaal, regionaal en lokaal niveau”, aldus Lofven. „De commissie wordt voor de zomer aangesteld.”

Zweden had een andere aanpak dan veel andere landen in Europa. Zo bleven alle scholen, horecazaken en winkels gewoon open. Wel moesten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden op straat.

Het dodental in Zweden liep maandag met acht op tot 4403. Het aantal besmettingen steeg met 272 en staat op 37.814. Ongeveer de helft van de doden woonde in een verzorgingshuis.