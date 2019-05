Zweden heropent onderzoek aanranding Assange

De Zweedse openbaar aanklager heeft het vooronderzoek naar mogelijk seksueel wangedrag door Julian Assange heropend. Dat meldt de advocaat van de Wikileaks-oprichter aan Zweedse media.

Twee vrouwen beschuldigden hem in Zweden van aanranding. Die zou hebben plaatsgevonden in 2010. Assange heeft de beschuldigingen steeds tegengesproken. De aanklacht verviel in 2017.

De Australiër Assange zit momenteel vast in Groot-Brittannië. De Britse autoriteiten haalden hem in april uit de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Daar had hij zich zeven jaar schuilgehouden om te voorkomen dat hij naar Zweden zou worden gestuurd. De Zweedse aanklager zegt dat de omstandigheden het mogelijk maken dat Assange nu wel wordt uitgeleverd aan Zweden.