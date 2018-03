Zweden en Noord-Korea ronden gesprekken af

De Zweedse en Noord-Koreaanse ministers van Buitenlandse Zaken hebben na drie dagen hun gesprekken afgerond. Een ingewijde zei dat sprake was van een „constructieve dialoog”, die een dag langer doorging dan aanvankelijk was gepland.

De Noord-Koreaan Ri Yong-ho arriveerde donderdag in Zweden voor een ontmoeting met zijn Zweedse ambtsgenoot Margot Wallström. Dat leidde tot speculatie dat het bezoek diende om een basis te leggen voor een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De Zweden benadrukten tijdens de gesprekken dat Noord-Korea zijn nucleaire wapens en raketprogramma’s moet ontmantelen, maakte het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Ook is gesproken over mogelijkheden om op vreedzame wijze een einde te maken aan het conflict over de nucleaire ambities van Pyongyang.

Zweden behartigt in Noord-Korea de belangen van de VS. Het Noord-Europese land wordt gezien als een mogelijke gastheer voor de topontmoeting tussen Trump en Kim.