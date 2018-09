Zweden Democraten naar sleutelpositie

De Zweden kiezen zondag een nieuw parlement en de grote winnaar lijkt de rechts-populistische Zweden Democraten (SD) te worden. Die zouden met hun voornaamste thema ‘te veel immigranten van buiten Europa’ bijna een vijfde van de stemmen kunnen behalen. De dertig jaar oude partij heeft zijn wortels in extreemrechts, maar partijleider Jimmie Akesson distantieert zich van de meest extreme gevallen.

Dan is de SD straks mogelijk de tweede partij van het land. Hoe er dan een coalitie moet worden gevormd, is volgens veel waarnemers een raadsel, maar zonder de SD lukt dat niet. De overige partijen willen eigenlijk niets met de SD te maken hebben.

De eurosceptische SD is naar verwachting niet de enige winnaar. Want ook felle tegenstanders van de nationalistische en soms racistische SD staan op winst. Het is in Zweden nu net als elders in West-Europa dat kiezers centrumlinks en centrumrechts in de steek laten.

Die kiezers hebben vaak zeer verschillende grieven jegens de overheid of de politiek, maar de golf in 2015 van meer dan 160.000 vooral Syrische asielzoekers heeft veel wrijving en volgens velen een golf aan misdaad veroorzaakt. De SD profiteert daar nog steeds van, ondanks het feit dat de immigratiestroom drastisch is ingedamd door de regering onder leiding van de sociaaldemocraat Stefan Löfven.

Löfvens Sociaaldemocraten, die de Zweedse politiek honderd jaar lang hebben gedomineerd, staan volgens peilingen voor een dramatisch dieptepunt: nog geen kwart van de stemmen. De centrumrechtse liberalen die zich Gematigden noemen, onder leiding van Ulf Kristersson, zouden rond de 18 procent blijven steken en zo achter de SD eindigen.