Zweden beperkt openbare bijeenkomsten tot acht personen in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus. De naleving van de Zweedse coronavirusaanbevelingen is duidelijk afgenomen, verklaarde premier Stefan Löfven de nieuwe maatregel.

„Dit is de nieuwe norm voor de hele samenleving”, zei Löfven op een persconferentie. „Ga niet naar sportscholen, ga niet naar bibliotheken, organiseer geen diners. Annuleer.” De maatregel gold al wel voor restaurants.

Zweden heeft internationale aandacht getrokken vanwege zijn onorthodoxe reactie op de pandemie, het vermijden van lockdowns en in plaats daarvan vertrouwen op vrijwillige maatregelen.

Het sterftecijfer per hoofd van de bevolking in Zweden is meerdere keren hoger dan dat van zijn Scandinavische buren, maar lager dan in sommige grotere Europese landen zoals Spanje. Meer dan 6000 mensen in totaal zijn overleden met Covid-19 in Zweden.

De heropleving van de ziekte trof Zweden weken later dan een groot deel van het vasteland van Europa. Maar het aantal nieuwe infecties is sinds de maandwisseling toegenomen, met ook stijgende opnames in de ziekenhuizen.

„We hebben een zeer ernstige situatie”, vertelde Löfven twee weken geleden al. „Er worden steeds meer intensivecarebedden gebruikt om Covid-patiënten te behandelen. Het respijt die we deze zomer hebben gekregen, is voorbij.”