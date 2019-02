Zweden arresteert Russische spion

Zweden heeft een vermeende Russische spion gearresteerd. De verdachte werd dinsdag in Stockholm aangehouden, zei de politie woensdag.

De verdachte zou sinds 2017 betrokken zijn geweest bij criminele activiteiten, aldus de veiligheidspolitie. Ze weigerde om een naam van de verdachte te geven. Ook is niet bekend of het om een man of vrouw gaat.

„Het is een persoon die mogelijk gerekruteerd is als agent door een Russische inlichtingenofficier die in een diplomatieke functie in Zweden heeft gewerkt”, zei Daniel Stenling, hoofd van de contraspionage bij de veiligheidspolitie, in een verklaring.

De gearresteerde persoon werkt in de Zweedse hightechindustrie en heeft informatie die van belang is voor buitenlandse inlichtingendiensten, aldus de veiligheidspolitie.