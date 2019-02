Zwarte sneeuw in Rusland: kolenbedrijf stilgelegd

De gouverneur van de Russische regio Kemerovo heeft een kolenproductiebedrijf dinsdag voorlopig stilgelegd omdat hij het verantwoordelijk houdt voor de nog altijd neerdwarrelende zwarte sneeuw. Hij beschuldigde het bedrijf ervan de mensen ter plaatse te vermoorden.

Sneeuw vermengd met steenkoolgruis gaf eerder deze maand drie steden in het Siberische industrie- en mijnbouwgebied, 3000 kilometer ten oosten van Moskou, de aanblik van ‘Mordor’, het angstaanjagend zwarte rijk uit Tolkiens ‘Lord of the Rings’. De inwoners van Kiseljovsk, Prokopjevsk en Leninsk-Koeznetski deelden de beelden en hun verontrusting op internet.

kemerovo

„Je raakt gedeprimeerd als alles om je heen zwart is. En je snapt natuurlijk dat het uiterst schadelijk is voor je gezondheid. Onze kinderen gaan absoluut niet meer naar buiten om te spelen”, zei journaliste Natalja Zoebkova uit Kiseljovsk. De donkere sneeuw smelt vermoedelijk pas eind april.

De Moscow Times meldde maandag dat de politie een onderzoek heeft ingesteld naar de luchtvervuiling in de streek door de winning en verbranding van steenkool. Het vermoeden bestaat dat de regels op grote schaal worden overtreden.