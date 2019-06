Zwarte neushoorns uitgezet in Rwanda

Vijf oostelijke zwarte neushoorns zijn maandag met succes uitgezet in het Akagera natuurreservaat in Rwanda. De twee mannelijke en drie vrouwelijke dieren zijn afkomstig uit het safaripark Dvur Kralove in Tsjechië. Hun komst naar het Afrikaanse land was noodzakelijk om de soort toekomst te geven. De zwarte rino was daar verdwenen door illegale jacht gedurende meer dan tien jaar.

In 2017 stuurde Zuid-Afrika al zeventien oostelijke zwarte neushoorns naar Rwanda. De populatie is sindsdien uitgegroeid tot twintig dieren. Nieuw bloed was wenselijk om inteelt te voorkomen. Wereldwijd leven er nog ongeveer 5000 exemplaren. Akagera wordt beschouwd als een ideale habitat voor rinocerossen.

De autoriteiten in Kigali is er veel aan gelegen het nationale park te revitaliseren. In 2015 werd ook de leeuw geherintroduceerd. Toerisme is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van Rwanda. Wilde dieren vallen tegenwoordig vrijwel niet meer ten prooi aan stropers.