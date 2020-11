Zwarte kerkleiders roepen op tot geweldloos verzet

Meer dan 100 zwarte kerkelijke leiders hebben maandagavond een online verklaring ondertekend waarin ze oproepen tot geweldloos verzet en een algemene staking als Donald Trump weigert de verkiezingsresultaten te accepteren.

“We komen massaal in opstand als Trump fraudeert of het verkiezingsoverwinning kaapt. We organiseren grootschalig geweldloos verzet om ervoor te zorgen dat elke stem wordt geteld, en dat de macht van het volk om onze vertegenwoordigers te kiezen wordt beschermd,” zo staat in de verklaring.

Onder de verklaring staan onder andere de handtekeningen van ds. Stephen A. Green van de organisatie Faith for Black Lives; van ds. Cornell William Brooks, voormalig president van de National Association for the Advancement of Colored People en van ds. Erica N. Williams, oprichter van Set It Off Ministries.

De opstellers dringen er bij landelijke, witte, zwarte en Latino Democraten, Republikeinen en onafhankelijken op aan om “de democratie te handhaven.”

“Hopelijk zal de kandidaat die de verkiezing verliest het resultaat accepteren. Maar als hij dat niet doet, zullen we ons niet neerleggen bij zo’n staatsgreep. We zullen een onwettige regering niet accepteren”, luidt de verklaring.

De verklaring is duidelijk gericht tegen Donald Trump. ““Geweld is het terrein waarop Trump en de gewapende extreem-rechtse groepen de strijd willen voeren. We ons daartoe niet laten verleiden. We zullen strijden voor het behoud van de democratie en de rechten die in de grondwet worden gewaarborgd en we doen dat met behulp van de macht waar Trump het meest bang voor is: gedisciplineerd geweldloos verzet”, aldus de verklaring.